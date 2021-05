Diversity-Day: Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Büro

Am 18. Mai findet der 9. Deutsche Diversity-Tag statt. An diesem Tag werden Unternehmen in ganz Deutschland dazu angehalten sich über Diversity Management zu informieren und es zu etablieren. Diese Form des Managements wird auf die Anerkennung und Wertschätzung aller Mitarbeitenden ausgerichtet – unabhängig von Persönlichkeitsmerkmalen, Lebensstilen oder -entwürfen. Wir haben zwei UnternehmerInnen gefragt, wie es bei ihnen aussieht.