Naschen verboten? Das dürft ihr im Supermarkt

Bildrechte: IMAGO

Wer an Selbstbedienungskassen bezahlt, muss die Waren ehrlich abrechnen. Wer beispielsweise Kalbsleber als Obst in die Kasse eingibt, stiehlt die Ware im Prinzip. So geschehen in Bayern: Ein Mann verpackte Kalbsleber in Obsttüten und rechnete sie falsch ab. Da er ein monatliches Einkommen von ca. 24.000 Euro hat, wurde er dafür vom Gericht zu einer Geldstrafe von 208.000 Euro verurteilt.