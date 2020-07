Ilse DeLange: Riesen-Angst bei "Sing meinen Song"

Ilse DeLange ist einfach von Grund auf sympathisch. Das liegt nicht nur an ihrem niederländischen Dialekt, sondern auch an ihrem herzhaften Lachen. Und davon gibt es viel in unserem gemeinsamen Interview. Am lautesten wird es, wenn wir beide versuchen zu jodeln. Aber auch über ihre Spinnenphobie muss Ilse selbst kichern. Nach jedem „Sing meinen Song“-Dreh in ist die Gute schnurstracks von der Bühne zu ihrem Zimmer gerannt. Solche Angst hatte sie vor den südafrikanischen Achtbeinern und Schlangen. „Mein ganzer Raum und jede Ecke musste inspiziert werden, bis ich dachte: ,Ich kann jetzt schlafen gehen.’“, verrät mir die 43-Jährige. Sie hat aber dennoch extrem schlecht geschlafen, denn nachts war ständig lauten Trappeln und Krabbeln zu hören.