Friede, Freu(n)de Eierkuchen und Käsespätzle á la Ikke Hüftgold

Jeden Sonntag verraten uns die Stars, wie sie an einem Sonntag am liebsten runterkommen. Wenn man an Ikke Hüftgold denkt, dann kommen einem aber wahrscheinlich nicht die Wörter Ruhe und Entspannung in den Sinn. Viel mehr hat man Bilder von tanzenden und singenden Menschen am Ballermann im Kopf. Dabei wusste Ikke am Anfang überhaupt nichts damit anzufangen, wusste nicht mal, wer Jürgen Drews und Mickie Krause sind: