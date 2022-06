Eingewanderte tropische Hyalommazecke gefährlich für Menschen

Frühlings- und Sommerzeit ist Zeckenzeit. Vor allem wer einen Hund oder ein Pferd hat oder oft in der Natur unterwegs ist, weiß: An den lästigen Spinnentieren kommen wir gerade nicht vorbei. Unsere einheimischen Zeckenarten sind dabei eigentlich schon gefährlich genug . Nun ist eine tropische Zecke auf dem Vormarsch, die noch eins drauf setzt.

Bildrechte: Universität Hohenheim / Marco Drehmann

Eigentlich lebt die Hyalommazecke in den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas. Im März befällt die hungrige Larve aber gerne Zugvögel und verweilt bis zu vier Wochen unter dem Gefieder. In dieser Zeit kann ein Zugvogel vom Mittelmeer aus auch uns erreichen. Oft fallen sie in Deutschland gar nicht auf, weil es ihnen einfach zu kalt ist. Im Hitzesommer 2018 sind sie aber über drei Dutzend Mal in Deutschland gesichtet worden. Doch heimisch sind sie noch nicht geworden, das könnte vor allem an den kalten Wintern liegen. So ist zumindest die Enschätzung des Robert-Koch-Instituts: