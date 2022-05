Würdest du den Test zum Hundeführerschein bestehen?

Seit 2013 ist der Hundeführerschein in Niedersachsen für alle Hundehalter Pflicht. In anderen Bundesländern muss er für die Anschaffung eines sogenannten „Listenhundes“ erworben werden. In Berlin können ihn Hundehalter freiwillig machen, um zum Beispiel auf "unbelebten Straßen oder Plätzen" ihr Tier nicht an die Leine nehmen zu müssen.