Gelbe Schleifen bei Hunden: Das haben sie zu bedeuten

Wer schon mal mit einem Hund Gassi gegangen ist oder Hunde dabei beobachtet hat, weiß: Hunde schnüffeln viel. Ob an Menschen, Gegenständen oder anderen Hunden. Dass sich zwei Hunde unter gewissen Umständen nicht zu nahe kommen, dafür soll die gelbe Schleife am Halsband oder an der Leine des Hundes sorgen.



Die Bedeutung der gelben Schleife

Die gelbe Schleife soll anderen Hundebesitzern signalisieren, dass sie etwas mehr Abstand zu ihrem Hund halten sollen. Laute Zurufe wie "Nehmen sie bitte ihren Hund an die Leine" sollen so vermieden werden. Durch die helle, auffällige Farbe kann so bereits von Weitem erkannt werden, dass bei diesem Hund Abstand gefordert wird.

Gründe, seinem Hund solch eine Schleife umzulegen, sind dabei vielfältig und reichen von "Mir geht's nicht gut" über "Ich bin läufig" und "Ich bin im Training" bis hin zu "Ich bin alt und möchte nicht toben".