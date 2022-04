Werdet ihr von eurem Hund kontrolliert?

Sitz, Platz, Komm, Aus – das sind nur einige der gängigsten Hundekommandos. Denn im Verhältnis von Mensch zu Vierbeiner sind die Rollen klar verteilt: Auf der einen Seite stehen Frauchen oder Herrchen, die Anweisungen geben und auf der anderen Seite das Tier, das diese mehr oder weniger gut befolgt. Dass es in der Praxis nicht immer so einfach ist, weiß allerdings auch mehr oder weniger jeder Hundehalter. Denn in manchen Fällen ist das Rollenverhältnis in der Realität eher umgekehrt – das heißt, dass der Hund den Menschen kontrolliert.

Eigentlich sind Hunde von klein auf Menschenversteher, das unterscheidet sie auch ganz entscheidend vom Wolf. Sie orientieren sich an unseren Worten, Blicken und Gesten und können sogar unsere Mimik richtig interpretieren. Aktuelle Studienergebnisse deuten sogar darauf hin, dass „Hunde tatsächlich in der Lage sein könnten menschliche Absichtlichkeit zu erkennen“, sagt Hannes Rakoczy von der Universität Göttingen.

Doch manche Tiere weichen uns einfach nicht von der Seite, auch wenn uns das in dem Moment gar nicht passt. Wir sprechen jetzt nicht von jungen Welpen, da ist das normal, dass sie sich an uns als Eltern orientieren. Die Rede ist von älteren Tieren, bei denen es nicht unbedingt so sein sollte, dass sie uns immer und überall hin begleiten. Denn in diesem Fall könnte es sein, dass der Hund einen Kontrollzwang hat.

Es gehören zwei dazu

Zwangsstörungen gibt es nämlich nicht nur bei uns Menschen, sondern auch im Tierreich. Wenn ihr nun das Gefühl habt, dass euer Hund euch vielleicht auch zwanghaft kontrolliert, muss man zunächst sagen: Wie immer im Leben gehören auch bei dieser Sache zwei dazu – ein Tier, das diese Veranlagung mitbringt und ihr, die entsprechende Verhaltensweisen zulasst.

Der erste Schritt, um das gegebenenfalls ändern zu können, ist es, die entsprechenden Zeichen des Tieres zu kennen und richtig zu deuten. Zu den problematischen Verhaltensweisen gehört es demnach, wenn der Hund euch tatsächlich auf Schritt und Tritt folgt, wenn ihr den Raum nicht ohne das Tier verlassen könnt oder wenn der Vierbeiner rebelliert, wenn er allein zu Hause ist. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass er dann Dinge absichtlich zerstört. Problematisch ist es auch, wenn das Tier an der Leine aggressiv ist und stark eifersüchtig reagiert, wenn ihr euch auch mal mit anderen Menschen oder Tieren befasst.

Rückzugsorte einrichten und gezielt anbieten

Wenn ihr dagegen etwas tun wollt, muss euch klar sein, dass das Zeit und Energie braucht – und dass es sich aber auf jeden Fall lohnen kann. Grundlegend wichtig ist es, dass euer Hund lernen muss, nicht nur ohne euch zu sein, sondern in dieser Zeit sogar zu entspannen. Dabei kann es zum Beispiel helfen, wenn ihr – falls ihr das noch nicht habt – Rückzugsorte für das Tier einrichtet, an denen es eine gute Zeit haben kann. Mit Leckerlis kann man den Hund dann dort hinlocken. Wobei, auch das ist klar, insgesamt gesehen zu viele Leckerlis am Tag auch nicht gut sind und sogar Gesundheitsprobleme verursachen können. Setzt das Mittel also wirkungsvoll ein.

Im Idealfall bewegt man sich am Anfang noch nicht allzu weit weg, sodass einen die Fellnase noch sehen kann. Dann steigert man den Abstand nach und nach. So ein bisschen wie beim Eingewöhnen in der Kita. Im Prinzip sollte das Tier lernen, dass es vollkommen ok ist, wenn es nicht die ganze Zeit eure Aufmerksamkeit beansprucht – und dass ihr es auch lieb habt, wenn ihr ihm mal den Rücken zuwendet.

Auch mal die Tür zu machen

Auch könntet ihr dazu übergehen, gelegentlich auch mal Türen in der Wohnung zu schließen – allerdings nur, wenn sich das Tier hinter euch nicht noch im allerletzten Moment hinter euch durchquetschen will. Ihr wollt es ja auch nicht verletzen. Versucht das ganze also, wenn der Hund im Körbchen liegt. Dann gebt ihm das Kommando, dass er dort bleiben soll – und schließt ganz langsam und ruhig die Tür. Gerade am Anfang kommt ihr dann auch schnell wieder, damit das Tier nicht in Stress gerät.