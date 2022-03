Deshalb springt dein Hund dich an

Es ist – vorsichtig ausgedrückt – nicht jedermanns Sache. Wenn ein Hund an einem hochspringt, kann sich das ziemlich nervig anfühlen. Wenn es sich um ein fremdes Tier handelt, dann hat man vielleicht mehr oder weniger große Angst. Und wenn der eigene Vierbeiner für kurze Zeit zum Zweibeiner wird, dann kann er einem bei der Begrüßungszeremonie mit schmutzigen Pfoten zum Beispiel die Klamotten versauen. Nicht so ideal also.

Los geht’s schon bei den ganz jungen Tieren: Bei einer Studie der Organisation Dogs Trust zu Verhaltensproblemen bei jungen Hunden zeigte sich, dass sowohl bei sechs als auch bei neun Monate alten Tieren schon das Anspringen auf einem der Spitzenplätze bei den problematischen Verhaltensweisen lag. Dabei waren 1111 Hunde aus Großbritannien und Irland untersucht worden.

Forschende um Petr Rezac von der Mendel Universität im tschechischen Brno haben die Sache vor ein paar Jahren ebenfalls genauer untersucht. „Das Anspringen von Menschen ist eines der häufigsten Probleme bei Hunden“, schreibt das Team in einem Fachartikel zum Thema. Bei den Untersuchungen mit 48 Tieren zeigte sich, dass zum Beispiel Hunde ihre Hausgenossen beim Betreten des Hauses und bei Spaziergängen häufiger anspringen an als Fremde.

Größere Tiere bleiben häufiger am Boden

Aber nicht nur das: Das Team fand auch heraus, dass größere Hunde ihre Hausgenossen beim Betreten des Hauses seltener ansprangen als kleinere Hunde. Die zeigten die Verhaltensweise im Vergleich knapp doppelt so oft. Auch Wachhunde hielten sich eher zurück. Weibliche Hunde sprangen bei Spaziergängen häufiger auf Haushaltsmitglieder und Fremde als Rüden. Und Hunde, mit denen mindestens zweimal täglich Gassi gegangen wurde, sprangen beim Spazierengehen häufiger auf ihre Hausgenossen als Hunde, mit denen weniger oft Gassi gegangen wurde.

Und auch interessant: Hunde sprangen ihre Hausgenossen beim Tierarzt vor einer medizinischen Untersuchung nicht an. Wahrscheinlich hatten sie da einfach andere Probleme.

Was aber besagen die Beobachtungen nun? „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vertrautheit, der Ort, die Körperhaltung des Menschen, das Geschlecht und die Größe des Hundes, die Verwendung des Hundes und die Häufigkeit der Spaziergänge das Anspringen von Hunden auf Menschen beeinflussen können“, so Rezac und seine Kolleginnen und Kollegen.

Charakteristische Verhaltensmuster

Klingt immer noch zu unkonkret? Gut, dann noch ein Tipp: Bevor Tiere sprangen, zeigten sie oft andere charakteristische Verhaltensmuster. Sie wedelten mit dem Schwanz, legten ihre Ohren dicht an den Kopf an und nahmen eine niedrige Körperhaltung ein – wenn ihr das bei eurem Tier seht, könnt ihr euch also auf etwas gefasst machen.

Aber es geht noch konkreter, das weiß Hundetrainer Martin Rütter. Er sagt: Der Hund springt den Herrchen oder Frauchen meistens nicht vor Freude an - sondern weil er sich über sie ärgert. „In den wenigsten Fällen ist das freundlich gemeint, sondern viel häufiger als Korrektur am Menschen, der den Hund nicht mit nach draußen genommen hat“, so Rütter. Das sei vor allem deswegen problematisch, weil viele Menschen das Verhalten sogar lobten - weil sie denken, der Hund würde vor Freude in die Luft springen.

Und auch mit der Interpretation des Schwanzwedelns liegen wir laut Rütter oft falsch: „Das Schwanzwedeln kann sehr unterschiedliche Bedeutungen haben“, sagt der Hundetrainer. Wenn zum Beispiel der Körper beim Wedeln sei, und der Hund dabei den Kopf leicht absenke und sein Gegenüber fixiere – dann zeige das lediglich die Aufregung des Hundes kurz vor einem Angriff, so Rütter.

Womöglich gibt es eine sehr natürliche Erklärung für das Anspringen: Den Hund könnte es demnach darum gehen, das Gesicht von Frauchen oder Herrchen zu erreichen. Und gerade kleine Tiere kommen da ja nicht mal ansatzweise in die Nähe, wenn sie nicht springen. Das Verhalten hat zum einen wohl mit sozialen Aspekten zu tun: Die Tiere wollen gern Aufmerksamkeit, gerade wenn sie zuvor für einige Zeit allein waren. Zum anderen fordern sie auf diese Weise auch Futter.

Erinnerungen an den Wolf

Das wiederum hat wohl mit der Abstammung unserer Lieblingsvierbeiner vom Wolf zu tun. Da ist die Sache nämlich so: Wenn Mama Wolf von einem Jagdausflug zurückkommt, würgt sie vorverdautes Futter für ihre Welpen hervor. Und die springen dann an ihr hoch, um ihre Mundwinkel zu belecken – weil sie an das Futter im Maul wollen. An dieses Verhalten erinnert die Reaktion unserer Hunde wohl bis heute.