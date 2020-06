Hummeln kneifen Pflanzen. Ernsthaft!

Ja, der Witz ist schon ein bisschen fies. Dass die Hummel eigentlich zu fett zum Fliegen ist – es aber einfach nicht weiß. Aber tatsächlich sind die pummeligen Wildbienen ja aber eigentlich Sympathieträger. Das liegt auch daran, dass man sich vor den pelzigen Tierchen nicht fürchten muss.

Hummeln stechen nicht?

Schließlich ist – im Gegensatz zu Wespe, Biene oder gar Hornisse - noch niemand von einer Hummel gestochen worden, oder? Wobei, so ganz einfach ist die Sache nicht, denn weibliche Hummeln können sehr wohl stechen, wenn sie sich oder ihr Nest bedroht fühlen. Nur bleibt der Stachel wegen fehlender Widerhaken nicht in der Wunde stecken. Aber für Allergiker könnte es trotzdem Probleme geben. Hummeln also nicht provozieren, am besten auch nicht mit den schlechten Witzen.

Uns geht es heute aber um was anderes, nämlich um eine unglaubliche Entdeckung, die ein Team von Insektenforschern aus Frankreich und der Schweiz gerade gemacht hat: Hummeln kneifen nämlich – und zwar Pflanzen. Und das wohl auch erst seit vergleichsweise kurzer Zeit.

Warum kneifen Hummeln?

Es geht den Tieren offenbar darum, die zeitliche Abstimmung zwischen ihnen und den von ihnen bestäubten Arten zu verbessern. Die Hummeln brauchen Pollen als Nahrung. Und wenn es gerade nicht genug davon gibt, werden die Insekten offenbar erfinderisch.

Im Wissenschaftsmagazin „Science“ berichten die Forscher, dass Hummelarbeiterinnen mit ihren Mundwerkzeugen in die Blätter bestimmter Pflanzen kneifen. Und zwar geht es konkret um Exemplare, die noch keine Blüten tragen. Die Forscher haben beobachtet, dass die so gepiesackten Pflanzen dadurch dann tatsächlich zu blühen anfangen. Der Schaden am Blatt regt demnach die Blütenproduktion an.

„Frühere Arbeiten zeigten, dass verschiedene Arten von Stress Pflanzen zum Blühen bringen können. Aber dass die von Hummeln verursachten Schäden die Blütenproduktion beschleunigen, war unerwartet“, so Mark Mescher von der ETH Zürich, einer der Studienautoren.

Hummeln überraschen die Wissenschaftler

Bildrechte: MDR/Gerald Perschke Die Kneiferei zahlt sich für die Hummeln aber offenbar richtig aus. Das Team konnte zeigen, dass von Hummeln gekniffene Tomatenpflanzen bis zu 30 Tage früher blühen. Bei Senfpflanzen gab es immerhin noch eine Verschiebung um zwei Wochen nach vorn. Die Tiere zeigen das Verhalten deutlich häufiger, wenn keine oder nur wenige Pollen zur Verfügung stehen. Not macht halt erfinderisch.

Das Team geht davon aus, dass die Kneiferei ein vergleichsweise neues Verhalten der Hummeln ist und mit dem Klimawandel zu tun haben könnte. Weil der für eine Verschiebung der Jahreszeiten sorgen kann, wird die zeitliche Abstimmung zwischen Pflanzen und ihren Bestäubern gestört. Und die Hummeln haben da womöglich einen Weg gefunden, um gegenzuhalten.