Am weitesten entfernter Stern des Universums entdeckt

Nach kosmischen Maßstäben ist unsere Erde noch ziemlich jung, so in etwa 4,543 Milliarden Jahre. Unser Universum ist dagegen so in etwa 13.799 Milliarden Jahre alt. Und besonders schwierig ist es für Forschende, in seine Kindertage zurückzuschauen. Das hat damit zu tun, dass die Galaxien aus dieser Zeit mittlerweile sehr weit von uns entfernt liegen. Das bedeutet, dass ihr Licht nur noch ganz schwach in unserer Gegend des Alls ankommt. Das neue „Webb“-Weltraumteleskop, das gerade in Betrieb genommen wird, soll sich unter anderem diese besonders alten Sterne ansehen.

Künstlerische Darstellung des Hubble-Weltraumteleskops der ESA/NASA in seiner Umlaufbahn in 600 km Höhe über der Erde. Bildrechte: NASA/ESA Doch auch sein Vorgänger „Hubble“ kann nun einen ziemlich beeindruckenden Rekord vermelden: Es hat im Sternbild Walfisch einen Stern beobachten können, der schon 900 Millionen Jahre nach dem Urknall leuchtete. Das Verrückte dabei: Inzwischen gibt es diesen Stern schon gar nicht mehr, seit vielen Milliarden von Jahren. Er dürfte binnen kurzer Zeit unter seinen eigenen hohen Masse kollabiert sein. Doch weil sein Licht so lange bis zu uns hierher gebraucht hat – es kann laut Einsteins Relativitätstheorie nur mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde unterwegs sein – sehen wir es noch immer.

Bezug zu Buch von J.R.R. Tolkien

Die Astronomen haben dem Stern den Namen Earendel gegeben, das ist vom altenglischen Wort für Morgenstern („Earendil“) abgeleitet. Für die Fantasy-Fans unter Euch: Earendil heißt auch ein Halb-Elbe in J.R.R. Tolkiens Buch „Das Silmarillion“. Dieser reist mit einem strahlenden Juwel durch den Himmel, das den Bewohnern von Tolkiens Mittelerde so hell wie ein Stern erschien. Wie schön!

"Wir konnten es zuerst kaum glauben, denn er war so viel weiter entfernt als der bisher am weitesten entfernte Stern", so Astronom Brian Welch von der Johns Hopkins University in Baltimore. Er ist Hauptautor der wissenschaftlichen Studie, die im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht wurde. „Normalerweise sehen in diesen Entfernungen ganze Galaxien wie kleine Flecken aus, in denen sich das Licht von Millionen von Sternen vermischt“, erklärte Welch. Doch in diesem Fall war das anders, was mit einem faszinierenden physikalischen Effekt zu tun hat.

Eine Lupe im Himmel

Konkret geht es um den sogenannten Gravitationslinseneffekt. Der basiert darauf, dass große Massen im Weltall – also zum Beispiel Schwarze Löcher oder sogar Galaxiehaufen – so eine starke Gravitationswirkung haben, dass sie sogar Licht ablenken können. Sonst wären Schwarze Löcher auch nicht schwarz, das ist aber eine andere Sache.

In manchen Fällen wird das Licht nun zufällig so gekrümmt, dass dahinterliegende Bereiche des Alls vergrößert werden. Man kann sich das vorstellen wie Objekte unter einer Lupe, durch deren Linse das Licht ja ebenfalls gekrümmt wird – und dadurch sehen wir die Sachen vor der Lupe eben größer.

„Die Galaxie, die diesen Stern beherbergt, wurde durch Gravitationslinsen vergrößert und zu einer langen Sichel verzerrt, die wir Sunrise Arc genannt haben", so Welch. So ließ sich Earendel erspähen. Der Stern dürfte mindestens 50 Mal die Masse unserer Sonne gehabt haben. Sein Licht, so vermuten es die Expertinnen und Experten schien gar millionenfach heller als das unseres Zentralgestirns.

Doch das, wie gesagt, ist 12,99 Millionen Jahr her. Was bringt der neue „Hubble“-Rekord nun? Ist er einfach nur ein Kuriosität für die Astronomiebücher, weil das Teleskop seine bisherige Bestmarke für Sterne um rund drei Milliarden Jahr verbessern konnte (andere Objekte, etwa Galaxien, hat das Teleskop bereits aus der Zeit 300 bis 400 Millionen Jahre nach dem Urknall beobachten können)? Nicht ganz!

Forscher würde Rekord gern gebrochen sehen

„Earendel hat vor so langer Zeit existiert, dass er möglicherweise nicht aus den gleichen Rohstoffen bestand wie die Sterne, die uns heute umgeben“, sagt Astronom Welch. Der Stern liefere einen Einblick in eine Ära des Universums, die uns unbekannt sei, die aber zu allem geführt habe, was wir heute kennen. „Es ist, als hätten wir ein wirklich interessantes Buch gelesen, aber mit dem zweiten Kapitel angefangen. Jetzt haben wir die Gelegenheit zu sehen, wie alles begann.“