"How I Met Your Mother" bekommt ein Spin-Off - Die Hauptdarstellerin steht fest

"How I Met Your Father" ist schon der zweite Versuch, eine Fortsetzung der Kult-Serie "How I Met Your Mother" auf die Beine zu stellen. 2014 wurde bereits eine Pilotfolge mit dem Titel "How I Met Your Dad" gedreht, mit Schauspielerin Greta Gerwig in der Hauptrolle. Diese Pilotfolge wurde allerdings nie im Fernsehen ausgestrahlt. Auch an "How I Met Your Father" wird schon seit mehreren Jahren gearbeitet.