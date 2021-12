Horoskop Check 2021 – Was traf ein und was nicht?

Und wie war Millers Vorhersage für 2021? Die Menschheit werde gestärkt daraus hervorgehen, nachdem sie die Pandemie durchgemacht habe. „ Wir werden den Prozess des Wiederaufbaus beginnen .” Naja, so richtig geklappt hat das leider auch nicht.

Auch die New Yorker Astrologin Aliza Kelly hatte vorhergesagt, 2021 werde „ein viel ‘normaleres’ Jahr“ werden als 2020. Zwar werde unser Leben auch wieder ereignisreich und auf den Kopf gestellt - aber auf deutlich positivere Art und Weise. Auch sie hatte – leider! – Unrecht.

Astrologinnen und Astrologen formulieren ihre Vorhersagen oft allgemein. So hatte etwa die Astrologin Alice Bell in Bezug auf 2021 erklärt, es sei einleuchtend, dass unsere digitale Lebensweise bis ins nächste Jahr und darüber hinaus andauern werde. Gut, wer will dagegen etwas sagen? Dass wir von Facebook und WhatsApp zurück zu Schiefertafeln und Brieftauben wechseln, hatte ja vermutlich niemand ernsthaft vermutet.