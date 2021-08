Nach Hornissen-Angriff in Dresden: Teil des Großen Gartens bleibt gesperrt

Am Sonntagvormittag ging der Anruf bei der Notruf-Nummer 112 ein: Acht Spaziergänger im Großen Garten in Dresden waren von Hornissen gestochen worden. Drei von ihnen brachen mit einem allergischen Schock zusammen. Die zwei Männer und eine Frau wurden unter Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Frauen mussten wegen allergischer Reaktionen vor Ort vom Notarzt behandelt werden. Auch ein vierjähriger Junge, ein weiterer Mann und eine Frau mussten nach den Hornissen-Stichen ins Krankenhaus, so die Feuerwehr Dresden .

Es handelte sich nicht um ein Hornissennest in einem Baum. An der Stelle war offenbar ein Speiseplatz der Insekten. Wir hatten auch eine Vertreterin vom NABU da und nach der Rücksprache mit ihr gehen wir nicht davon aus, dass die Hornissen dort bleiben.

Der Bereich um die Unglückstelle bleibt trotzdem erst einmal abgesperrt, so der Sprecher am Montag. Im Umkreis von 20 Metern hat die Feuerwehr Warnschilder aufgehängt. Die war am Sonntag mit einem Großaufgebot von insgesamt 60 Einsatzkräften in die bei Dresdnern beliebte Parkanlage ausgerückt. Offen ist auch noch, wie es den betroffenen Spaziergängern geht und warum gleich acht von ihnen so schwer auf die Hornissenstiche reagiert haben. Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre sagte: