Urteil zu Unfall im Homeoffice: Zahlt die Versicherung?

Beim Thema Homeoffice haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft unterschiedliche Ansichten. Einige schätzen es sehr, andere sind in einem richtigen Büro konzentrierter. Was für die Meisten zutrifft: Das Arbeiten zu Hause am Küchen- oder Schreibtisch ist für viele neu und erst seit der Corona-Pandemie möglich. Viele praktische Fragen sind daher noch nicht umfassend geklärt. Beispielsweise ist für viele unklar, ob im Homeoffice ein Versicherungsschutz greift, wie es ihn auch auf dem Weg ins Büro gibt.