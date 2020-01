Urteil der Woche: Kein Unfallschutz auf dem Weg zwischen Kita und Homeoffice

Die gesetzliche Unfallversicherung sorgt immer wieder für Streit. Was ist denn nun versichert und was nicht? Die Richter vom Bundessozialgericht haben gerade wieder klare Grenzen abgesteckt. Wer auf dem Arbeitsweg einen Tankstopp einlegt ist dem Urteil nach nicht versichert. Gleiches gilt für Leute, die im Home Office arbeiten und ihr Kind in die Kita bringen.