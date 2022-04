Weimarer Land: Freundschaftlicher Hochzeitsscherz geht völlig schief

Ein frischvermählter 43-jähriger Mann rief am Sonntagmorgen die Polizei, als ihn beim Betreten seiner Wohnung im Weimarer Land ein extravagantes Chaos erwartete. Der bzw. die Täter hatten anscheinend sogar Exkremente hinterlassen.

Was auf den ersten Blick auf einen klassischen Einbruch hinwies, entpuppte sich nach der Untersuchung vor Ort als ein extremer Hochzeitsscherz von Freunden des Ehepaares. Diese hatten sich nämlich einen Spaß erlaubt und während der Feierlichkeiten den Schlüssel zur Wohnung unbemerkt gemopst und anschließend die Räumlichkeiten ehe-fest gemacht. Dabei kamen Mehl, Reis und Kronkorken zum Einsatz. Und sogar am Spiegel verewigten sie sich die Freunde der frisch Vermählten und zeigten so ihre Zuneigung. Jedoch nicht wie ursprünglich angenommen mit Exkrementen, sondern mit Nutella. Lachen konnte das Paar herzlich wenig über den Scherz und ob die Freundschaft diese Aktion übersteht, bleibt offen.