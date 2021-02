Hochwasser in Mitteldeutschland: Alarmstufe 3 teilweise überschritten

So groß die Freude vieler Menschen über die verschneiten Winterregionen auch war, jetzt wird der Schnee bei Tauwetter zu einem zunehmenden Problem. Auch Regenfälle sorgen dafür, dass Flusspegel deutlich ansteigen. Eine Entspannung der Lage ist vor allem in Südthüringen noch nicht in Sicht.

Sandsäcke stapeln in Südthüringen

Feuerwehr stapelt Sandsäcke am Stadttheater Hildburghausen Bildrechte: News5 Die Werra hat in Eisfeld und in Hildburghausen-Ebenhards bereits die zweithöchste Alarmstufe 2 überschritten. Auch in Hinternah, einem Ortsteil von Schleusingen im Kreis Hildburghausen hat die Nahe den Pegel zur Alarmstufe 2 überschritten. Das meldet die Hochwassernachrichtenzentrale des Thüringer Landesumweltamtes. Die Feuerwehr hat rund um das Stadttheater in Hildburghausen Schutzwände aufgestellt und Sandsäcke aufeinander gestapelt. In der Stadt sind bereits niedrig gelegene Gebiete überschwemmt. Bisher betrifft das vor allem Gärten und Grünflächen.

Auch im Kreis Sonneberg ist die Lage weiter angespannt. Dort musste die Straße zwischen Heubisch und der B4 gesperrt werden. Auch in Lauscha standen einige Straßen teilweise unter Wasser.

In Ostthüringen hat die Saale die Alarmstufe 1 überschritten. In Rudolstadt ist der Pegel der Saale derzeit vor allem erhöht, weil die Stauseen flussaufwärts ein Stück abgelassen werden.

Erhöhte Pegel im Erzgebirge

Auch in Sachsen meldet das Landeshochwasserzentrum in mehreren Kommunen erhöhte Wasserpegel. In Sachsen wird in vier verschiedenen Alarmstufen unterteilt. In Burkhardtsdorf hat die Zwönitz die Alarmstufe 3 überschritten. In Olbernhau, Hopfgarten, Tannenberg und Chemnitz sind die Flüsse jeweils über die erste Meldestufe angeschwollen. Das MDR-Wetterstudio erwartet auch in den kommenden Tagen immer wieder Regen. Dadurch könnten die Pegel weiter steigen.

Entspanntere Lage in Sachsen-Anhalt