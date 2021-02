Steigende Pegel in Mitteldeutschland: Erstes Hochwasser des Jahres droht

Schneeschmelze und Regenwetter in den vergangenen Tagen haben die Flusspegel in Mitteldeutschland ansteigen lassen. Das Hochwasserportal weist an mindestens vier Pegeln Hochwasser aus. Tendenz steigend, denn in den kommenden Tagen soll noch mehr Schnee wegtauen, zudem sind weitere, teils ergiebige Niederschläge angekündigt.

So ist die Hochwassersituation in Mitteldeutschland

In Sachsen-Anhalt ist vor allem die Weiße Elster betroffen, meldet das MDR Wetterstudio. Zeitz meldet Alarmstufe 1. In Oberthau ist die Meldegrenze erreicht, so Wetterexperte Florian Rost:

Ein Anstieg bis Alarmstufe 3 kann nicht ausgeschlossen werden.

Auch in Thüringen ist man alarmiert. Vier Saalepegel haben den Meldebeginn erreicht - und zwar Kaulsdorf, Saalfeld-Remschütz, Rudolstadt und Rothenstein. In Sachsen sind die Mulde und die weiße Elter betroffen. Laut MDR-Wetterstudio liegen momentan die Pegelstände leicht unterhalb der Alarmstufe 1. Doch dabei wird es nicht bleiben, so unser Wetterexperte:

Generell ist in den nächsten Tagen in allen genannten Gebieten mit steigenden Pegelständen zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad herrscht in den Bergen starkes Tauwetter.