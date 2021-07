Nach dem Hochwasser: Aufräumen in Sachsen, weiter bangen im Westen

Das Kabinett wolle am Dienstag darüber beraten, wie der Freistaat helfen könne, stellte Wöller in Aussicht. Umweltminister Wolfram Günther fühlte sich an vergangene Hochwasserkatastrophen erinnert. Die Erfahrungen aus den Jahren 2002, 2010 und 2013 hätten schlimmeres verhindert, sagte er.

Aufräumen im Westen

Auch im Westen Deutschlands gehen langsam die Aufräumarbeiten los. Entwarnung kann dort allerdings nicht überall gegeben werden. An der Steinbachtalsperre in Euskirchen könne ein Dammbruch immer noch nicht ausgeschlossen werden.

Die Zahl der Todesopfer stieg unterdessen auf über 160: Im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sind nach Polizeiangaben 117 Tote zu beklagen, während die Zahl in Nordrhein-Westfalen auf 46 gestiegen war. In Bayern kam ein Mann ums Leben.