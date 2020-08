Hitzewelle: Wie lange bleibt es noch heiß?

Schlammlawine in Radebeul, Überflutungen im Erzgebirge und in Mittelsachsen: Diese Schlagzeilen sind die wohl heftigsten negativen Auswirkungen des derzeitigen Wetters. Ein Unwetter hat über weiten Teilen Sachsens gewütet. Und das Wetter hat eine weitere negative Seite: Absolute Trockenheit. Die hohen Warnstufen 4 bis 6 sind in vielen Regionen ausgerufen worden. Zum Beispiel auch in Teilen Thüringens oder in Sachsen-Anhalt in Salzwedel, Stendal und im Jerichower Land.