Das Wochenende wird sommerlich heiß

Da wird sich richtig heiße Luft zu uns durcharbeiten. Das liegt daran, dass wir aktuell mit dem Hochdruckgebiet Claws zu tun haben. Am Samstag liegt das Zentrum des Hochs über Polen - und wir liegen damit in einer südlichen Strömung. Das heißt, heiße Mittelmeer-Luft wird zu uns gelenkt. Das Tagesmaxium liegt dann wahrscheinlich bei 33 Grad. Das ist aber nur von kurzer Dauer, denn schon in der Nacht zum Sonntag und am Sonntag wird dann mit den nächsten Tiefdruckgebiet wieder etwas kühlere Luft kommen.