Der Sommer ist für viele Menschen Urlaubszeit. Da gehen wir ins Freibad, sonnen uns und versuchen eine Abkühlung zu bekommen. Doch stimmt das, was sich als Gerücht schon seit Jahren hält tatsächlich? Wir haben die bekanntesten Sommer-Mythen überprüft.

Diese These mit dem kommt eigentlich aus der Wüstenregion. Da liegen aber die Tradition und die Gewohnheit und die hygienischen Aspekte eher im Vordergrund. Sie kochen das Wasser ab und bei 40 Grad kühlt das Wasser dann auch nicht auf 20 Grad ab.

Ihr Expertentipp: Geschnittenes Obst oder Kräuter in eine Glaskaraffe geben und dann eine Stunde im Wasser ziehen lassen. Das schmeckt erfrischend.

Dann gucken wir an der nächstbesten Möglichkeit, wo wir Lebensmittel herbekommen. Und das ist meistens der Kiosk.

Das stimmt, sagt die Expertin. Denn durch die Hitze schwitzen wir mehr und verlieren mehr Flüssigkeit. Alkohol wirkt zusätzlich so, dass es den Körper schneller austrocknet.

Das sorgt also dafür, dass Alkohol bei Hitze stärker wirkt.

Seine Erklärung: Die UV-Strahlung schafft es auch in den Schatten, ist dort aber nicht so stark, wie im direkten Sonnenlicht. Es dauert hier also etwas länger, bis Sonnenbrand entsteht. "Es ist immer eine Frage der Dosis", ergänzt der Experte.