Hitze in Mitteldeutschland – Ist das noch normal?

Kaum Wolken am Himmel, wenig Wind – und auch nachts war und ist es so warm, dass selbst Lüften kaum etwas zu bringen scheint. Stichwort tropische Nächte. Selbst im Bergland ist es dank Hoch Yona heiß. Die warme Luft aus dem Mittelmeerraum kommt deswegen zu uns, weil über Westeuropa ein Tiefdruckgebiet liegt. Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt es, dass die erste Hitzewelle des Sommers früher als im vergangenen Jahr über uns hereingebrochen ist.

Im Agrarbereich ist die Lage noch vergleichsweise ok, das hat mit den nassen Vormonaten zu tun: „Nach dem über Deutschland gemittelt durchschnittlich nassen Winter 2020/2021 waren die Böden - abgesehen vom Thüringer Becken bis ins südliche Sachsen-Anhalt - zumindest in den obersten 60 Zentimetern weitgehend gefüllt“, so Andreas Brömser vom DWD. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig sieht für den Oberboden deswegen aktuell noch ganz gut aus, in tieferen Bodenschichten gibt es allerdings schon seit mehreren Sommern ein massives Regendefizit. Und was man auch sagen muss: Sachsen-Anhalt gilt als das das trockenste aller Bundesländer.