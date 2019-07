Die "große Hitze" hat Spuren hinterlassen

Der Blitz schlägt die Sonne Was kommt nach der Hitze? Das Gewitter! Und hier zeigen die Blitze, was sie drauf haben. Denn sie sind fast sechs Mal so heiß wie die Oberfläche der Sonne. In Zahlen: Blitz – bis zu 30.000 Grad Celsius, Sonne – 5.500 Grad Celsius. Bildrechte: IMAGO