Hirn und Hoden sind sich ähnlich. Im Ernst.

Na klar, manche von uns haben es schon immer gewusst. Der eine oder andere Mann, naja, denkt mit dem Unterleib. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Interessanterweise gibt es gerade aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch in dieser Richtung interpretiert werden könnten. Portugiesische Biologen und Mediziner der Universitäten Aveiro und Porto haben gerade im Fachmagazin „Royal Society Open Biology“ eine Studie veröffentlicht, wonach sich Hirn und Hoden tatsächlich gar nicht mal so unähnlich sind.

Ja, richtig gelesen! Die vergleichsweise enge Beziehung betrifft demnach sogar zwei Ebenen. Zum einen hat das Gehirn, so das Team, von allen Organen im Körper am meisten Ähnlichkeit mit den Hoden. Und zum anderen stehen beide in verblüffend enger Verbindung – obwohl sie im Körper ja weit voneinander entfernt sind. Und obwohl sie komplett unterschiedliche Aufgaben haben: Das Gehirn ist die Schaltzentrale unseres Körpers und muss ständig alle möglichen Umweltreize verarbeiten. Die Hoden wiederum müssen eigentlich „nur“ die Spermien und Hormone wie das Testosteron herstellen.

Hohe Übereinstimmung bei den Proteinen

Fangen wir mal mit Punkt eins der Studie an: Die Forschenden haben sich die Proteine von 33 verschiedenen Gewebetypen im menschlichen Körper angesehen. Proteine, das sind Eiweißmoleküle. Das Team untersuchte also zum Beispiel Proben aus dem Gehirn, dem Herz, der Leber – aber auch von Hoden und Eierstöcken. Insgesamt wurden 33 Gewebetypen getestet. Dabei zeigte sich, dass es im Gehirn 14.315 Proteine gibt, im Hoden 15.687 – und dass beide Gewebetypen nicht weniger als 13.442 Proteine gemeinsam haben. Eine höhere Übereinstimmung gab es bei keinen anderen Proben.

Das, so argumentieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, führt auch dazu, dass beide Organe sich in ihrem Funktionieren recht ähnlich sind. In beiden Fällen ist die Gewebeentwicklung und die Zellkommunikation nämlich sehr wichtig. Nur dass es einmal darum geht, Verbindungen zu anderen Nervenzellen herzustellen – und das andere Mal eine Fusion mit einer Eizelle über die Bühne zu bringen.

Sowohl Hirn als auch Hoden haben einen besonders hohen Energiebedarf. Außerdem sind beide anfällig für Schädigungen durch bestimmte Moleküle. Deswegen sind sie – auch beide – durch spezielle Schutzbarrieren vom Rest des Blutkreislaufs ein Stück weit getrennt. Das soll gefährliche Einflüsse so gut wie möglich abhalten.

Hoffen auf praktische Anwendung

Und Punkt zwei: Hoden und Hirn arbeiten auch mit ähnlichen Botenstoffen. Interessanterweise gibt es die Parallelen zwischen Denkorgan und den weiblichen Geschlechtsorganen nicht. Woran das liegt, können sich die Forschenden nicht so recht erklären. Sie hoffen aber, dass sich die neuen Erkenntnisse nicht nur als Material für mehr oder weniger witzige Witze eignen, sondern auch die Behandlung von Unfruchtbarkeit und Erektionsstörungen bei Männern voranbringen können.

„Dies ist ein unerforschtes Thema, und die Verbindung zwischen diesen Geweben muss geklärt werden, was helfen könnte, die Funktionsstörungen zu verstehen, die Gehirn und Hoden betreffen“, heißt es in der Studie. Dass es einen Zusammenhang zwischen Hirnstörungen und sexueller Dysfunktion gibt, ist bereits aus früheren wissenschaftlichen Arbeiten bekannt.