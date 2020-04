Eine Kette am Nachthimmel: Die Starlink-Satelliten sind unterwegs

Hauptinhalt

22.04.2020 | 14:31 Uhr

Das Internet weltweit verfügbar machen: Dieses Ziel verfolgt US-Unternehmer Elon Musk. Deshalb will er insgesamt 40.000 Satelliten ins Weltall schicken. Die Ersten sind bereits unterwegs. Den Aufbau dieses Netzwerkes können wir derzeit am Nachthimmel beobachten. Denn die Satelliten fliegen über uns in einer Reihe hinweg.