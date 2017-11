Frischgebackene Eltern: Wenn das Baby nicht aufhört zu schreien

Hilfe holen Hilfe holen

"Das ist die einzig richtige Antwort, denn je nach Ursache ist etwas anderes erforderlich. Hier sind Hebammen gefragt mit all ihren Tipps und Diagnosen, aber auch Freunde, die manchmal das Problem temporär lösen, indem sie Hilfe anbieten", sagt Hebamme Grit Kretschmar-Zimmer.

Mittlerweile gibt es an viele Orten Schreiambulanzen, die sich darauf spezialisiert haben, gestressten Eltern und ihren Schreihälsen zu helfen. Das Personal dort spendet Trost und weiß Rat in den schwierigen Nächten. So finden Eltern und Kind Ruhe und wieder zueinander.