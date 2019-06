Schwimmbad, See oder Pool: Hier geht ihr am liebsten baden!

Auf Facebook haben uns mehrere MDR JUMP-Hörer geschrieben und sogar Bilder ihrer Favoriten geschickt:

Diana aus Thüringen fährt gern mal über die Thüringische Grenze in den Süden zum Ölschnitzsee bei Windheim in Oberfranken.

Für mehrere Hörer ist aber der eigene Pool zu Hause am schönsten.

Nutzer Tony aus Sachsen-Anhalt schreibt dazu: "In meinem Pool wie jedes Jahr! Hier hat man noch seine Ruhe."

Der kürzeste Weg, den mehrere Leute kommentieren, ist aber der ins eigene Bad. Nico aus Sachsen: "Ich bade einfach in meiner Badewanne :-D"