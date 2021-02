Der 12.02.2021 ist ein Palindromtag - doch was ist das überhaupt?

Der 12.02.2021 ist das siebte Zahlenpalindrom in diesem Jahrhundert. Das Nächste folgt schon in fast genau einem Jahr: Am 22.02.2022. Generationen davor konnten von so einem Überfluss an Palindromen nur träumen! Schaut man sich die Liste von Prof. Dr. Jüstel an, so sieht man dass sich Palindrome teilweise über 800 Jahre nicht blicken lassen wollten. Das letzte kalendarische Palindrom des 21. Jahrhunderts ist am 29.02.2092 und fällt mit einem Schalttag zuammen.