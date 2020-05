Tierische Plagen weltweit

Als ob es mit Corona nicht schon genug Probleme gäbe, haben viele Weltregionen derzeit mit dramatischen Tierinvasionen zu tun. In Nordamerika sind es die Riesenhornissen. Nun kann man sagen: Wenn man von den Tieren nicht gestochen wird, dann hat man unter denen doch kaum zu leiden. Und da mag schon etwas dran sein, zumindest wenn man es mit einer Plage vergleicht, die derzeit rund ein Dutzend Länder von Ostafrika über den Nahen Osten bis nach Pakistan heimsucht: Dort fliegen Milliarden gefräßiger Heuschrecken in Schwärmen durchs Land, entlauben Bäume und fressen Felder kahl.

Lebensmittelmangel durch Heuschrecken

Die Vereinten Nationen warnen, dass durch die Folgen der Heuschreckenplage rund 25 Millionen Menschen vom Hunger bedroht sind. „Wir befürchten riesige Schwärme, die ganze Landstriche leerfressen, wenn es jetzt keine umfassenden Maßnahmen zur Bekämpfung gibt“, beklagt auch Kathryn Taetzsch von der Hilfsorganisation World Vision. „Experten gehen davon aus, dass womöglich im Juni und Juli eine 400 Mal größere Heuschrecken-Welle in Ostafrika erwartet werden muss“, so die Helferin.

Heuschrecken-Invasion hätte sich stoppen lassen

Die Plage hat ihren Ursprung im Jemen genommen. In der Region hatten sich die Heuschrecken ab 2018 nach ungewöhnlich starken Regenfällen vermehrt. Trotzdem hätte sich ihre rasantes Wachstum da wohl im Prinzip noch stoppen lassen. Doch im jahrelangen Bürgerkrieg war die nötige Technik zerstört worden, Fachleute standen nicht mehr zur Verfügung. Also wurden die Heuschrecken immer mehr und wanderten in die Nachbarländer, teils auch mit dem Wind übers Meer. Jeden Tag können die Schwärme mehr Nahrung zu sich nehmen als die Bevölkerung Kenias und Somalias zusammen, heißt es.

In manchen Fällen ist die Invasion so schlimm wie seit 25 Jahren nicht mehr, woanders ist sogar von einem Negativrekord der letzten 70 Jahre die Rede. Hunderte von Millionen Dollar für die Heuschreckenbekämpfung und den späteren Wiederaufbau sind nötig. Als besonders alarmierend gilt die Situation in Äthiopien, Kenia und Somalia. Ob sich die Tiere überhaupt durch das massive Versprühen von Insektiziden noch in den Griff bekommen lassen, steht noch nicht fest.