Männer leiden mehr unter Herzschmerz als Frauen

Über den Männerschnupfen kann man sich leicht lustig machen – und dann vor allem darüber, dass das vermeintlich so starke Geschlecht bei einem kleinen Infekt oft das ganz große Drama macht. Doch schaut man genauer hin, dann gibt es zumindest Hinweise darauf, dass der Körper von Männern in diesem Fall tatsächlich anders auf eine Attacke von Viren reagiert als der von Frauen.

Östrogen spielt wichtige Rolle

Das hat laut Studien zum Beispiel mit dem Sexualhormon Östrogen zu tun, dem offenbar eine entscheidende Rolle bei der Begrenzung der Virenlast im Körper zukommt. Grund dafür ist, dass Östrogen die Stoffwechselrate von Zellen vermindern kann. Dadurch können sich dann Krankheitserreger bei Frauen gegebenenfalls nicht so schnell im Körper verbreiten, das Immunsystem bekommt mehr Zeit für den Kampf.

Und das ist bei weitem nicht der einzige Fall, in dem es geschlechterspezifische Unterschiede in der Medizin gibt. Nur sind die bis heute nur in wenigen ausgewählten Fällen untersucht. Das ist ein Problem, vor allem, wenn man daran denkt, dass auch die Wirkungsweise von Medikamenten oft nur an Männern getestet wurde. Je genauer man hinschaut, desto mehr Fälle kommen ans Licht, wo weibliche und männliche Körper auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung oder Therapie ganz anders reagieren.

Big-Data-Studie im Online-Forum

So war es auch bei der Studie, über die ein Team um die Psychologin Charlotte Entwistle von der Universität im britischen Lancaster kürzlich berichtet hat: Dabei hat sich nämlich gezeigt, dass das Thema Liebeskummer womöglich Männer deutlich mehr beschäftigt als Frauen. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass das Klischee, dass Männer weniger emotional in Beziehungen involviert sind als Frauen, möglicherweise nicht zutrifft, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Die Forschenden hatten bei einer Big-Data-Analyse die Einträge in einem anonymen Online-Forum zum Thema Beziehungsprobleme analysiert. Dabei kamen Informationen zu namentlich nicht bekannten 184.000 Personen zusammen: Wie leben sie, was beschäftigt sie, was macht ihnen Sorgen? Das Team erstellte auch eine Art Landkarte der häufigsten Beziehungsprobleme.

Dabei zeigte sich, dass Kommunikationsprobleme das am häufigsten genannte Problem waren. Fast jeder beziehungsweise jede Fünfte wies auf Schwierigkeiten beim Diskutieren von Problemen in der Partnerschaft hin, jeder Achte auf Vertrauensprobleme in der Beziehung. „Vor allem die Tatsache, dass das Thema Liebeskummer häufiger von Männern diskutiert wurde, unterstreicht, dass Männer von Beziehungsproblemen mindestens genauso emotional betroffen sind wie Frauen“, so Studienleiterin Entwistle. Das Team stellte übrigens auch fest, dass Männer eher als Frauen in Online-Settings Beziehungshilfe suchen.

Stigmata überwinden

Co-Autor Ryan Boyd erklärte: „Traditionell ist es wahrscheinlicher, dass Frauen Beziehungsprobleme erkennen, eine Therapie in Erwägung ziehen und sich in Behandlung begeben als Männer. Wenn man jedoch die traditionellen sozialen Stigmata abschafft, die Männer dafür stigmatisieren, dass sie Hilfe suchen und ihre Emotionen mitteilen, scheinen sie genauso viel daran zu arbeiten, schwierige Phasen in ihren Beziehungen zu überwinden, wie Frauen.“

Eine abschließende Bemerkung übrigens nochmal zur Sache mit dem Männerschnupfen: Epidemiologische Studien deuten tatsächlich darauf hin, dass Männer bei Grippeepidemien tatsächlich öfter wegen Komplikationen in die Klinik müssen als Frauen gleichen Alters. Sie sterben auch häufiger.