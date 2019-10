Vorsicht! Hersteller ruft Hähnchensalate zurück, die bei Aldi und Netto verkauft werden

Bei Routinekontrollen hat der Hersteller in den in den Salaten verwendeten Kidneybohnen unerwünschte Bakterien gefunden. Die Krankheitserreger vom Bakterientamm Listeria monocytogenes können grippeähnliche Symptome auslösen, schreibt die Staay Food Group auf ihrer Internetseite:

Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können in Folge des Verzehrs schwerwiegende Erkrankungen auftreten.

Die betroffenen Produkte könnten Kunden in die Märkte zurückbringen. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Alle Hähnchensalate sind laut dem Hersteller bereits aus dem Handel genommen worden. Auch auf dem Portal Lebensmittelwarnung wurde der Rückruf veröffentlicht.

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung gehören durch Listerien ausgelöste Erkrankungen zu den selteneren Lebensmittelinfektionen beim Menschen. Die kann allerdings je nach Gesundheitszustand und Menge der Bakterien schwerwiegende Folgen haben: Bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können Listerien Hirnhautentzündungen verursachen und sogar tödlich sein. In den letzten Wochen wurde heftig über neue Kontrollmöglichkeiten für Lebensmittel diskutiert. Auslöser waren Listerien in Wurstwaren, die zu mehreren Todesfällen führten. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte den Behörden zu spätes Eingreifen vorgeworfen. Bund und Länder wollen jetzt über Verbesserungen beraten. Supermarktkunden sollten sich darauf verlassen können, dass Produkte in Ordnung sind.