Nebelzeit = Unfallzeit? Tipps für Autofahrer bei Nebel

Zu wenig Abstand und zu schnell: Das sind die Hauptursachen für die vielen Nebel-Unfälle. Die Geschwindigkeit sollte daher immer den Sichtverhältnissen angepasst werden. Dafür gibt’s klare Vorschriften. In der Straßenverkehrsordnung heißt es: Maximal Tempo fünfzig bei fünfzig Meter Sichtweite. Kleine Orientierungshilfe: Die Leitpfosten auf deutschen Straßen stehen außer in engen Kurven meist 50 Meter voneinander entfernt. Bei zwei Leitpfosten Sichtweite ist höchstens Tempo achtzig angebracht.

Auch wenn es scheinbar beim Orientieren in der dichten Nebelsuppe hilft, sollte man sich nie an den Vordermann hängen. Der sieht in einer richtigen Waschküche auch nicht besser. Zudem wird der Abstand zum Vordermann oft deutlich überschätzt. Denn im Nebel nimmt man Entfernungen falsch wahr. Gegenstände werden um das Doppelte weiter weg geschätzt als bei klarer Sicht.