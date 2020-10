Gelb, orange, rot – Das faszinierende Geheimnis der Herbstblätter

Goldener Oktober - ja, klar. Man kann die Sache natürlich komplett romantisch sehen. Der Herbst, die Blätter, die Farben – und so weiter. Man kann aber auch ganz nüchtern rechnen: Bei uns in Deutschland gibt es etwa neun Milliarden große Bäume, etwa 40 Prozent davon tragen Laub, oder auch nicht. Denn im Herbst werfen sie ihre Blätter ja ab – so kommen jedes Jahr etwa 14 bis 18 Millionen Tonnen Laub zusammen.

Das ist eine Zahl, die man erst einmal sacken lassen muss. Man kann auch das Volumen dieses riesigen Laubhaufens ausrechnen. Und je nachdem wie doll man die alten Blätter zusammendrückt, kommt man dabei auf so etwa 320 Millionen Kubikmeter. Das wären, so heißt es, etwa ein Dutzend Cheops-Pyramiden nebeneinander.

Bildrechte: Colourbox.de Und auch die Farbenpracht lässt sich wissenschaftlich nüchtern erklären: Sie kommt nämlich daher, dass die Bäume die letzten Vorbereitungen für den Winter treffen. Im gefrorenen Boden würde der Baum nur an wenig Wasser kommen, daher kann er seine Blätter nicht behalten. Bevor er sie abwirft, gibt es aber noch etwas zu tun.

Vorräte anlegen fürs kommende Jahr

Aus ihren Blättern zerlegen die Laubbäume den Pflanzenfarbstoff Chlorophyll und führen den darin enthaltenen Stickstoff als Nehrung fürs kommende Jahr in den Stamm zurück. Die Substanz ist nämlich wertvoll und wird im Frühling wieder gebraucht. Das Chlorophyll in dann neu gebildeten Blättern soll dem Baum schließlich wieder die Energiegewinnung durch Photosynthese ermöglichen – manch einer erinnert sich hier vielleicht noch dunkel an den Bio-Unterricht.

Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Silvio Oeser Das Chlorophyll lässt die Blätter im Frühling und Sommer grün erscheinen. Ist es nun nicht mehr da, sind andere Farbstoffe zu sehen, die sonst überdeckt werden. Wenn Blätter so auf einmal gelb und orange leuchten, liegt das an den sogenannten Carotinoiden. Die waren die ganze Zeit schon im Blatt, weil sie auch zur Photosynthese genutzt werden. Ihre Farbe wurde im Sommer aber vom Chlorophyll überdeckt. Die Bäume werden also nicht gelb, sie waren es eigentlich schon die ganze Zeit – wir haben es nur nicht mitbekommen.

Sonnencreme fürs Blatt, sozusagen

Rot leuchtende Blätter haben dagegen mit sogenannten Anthozyanen zu tun. Die geben zum Beispiel auch Brombeeren und Rotwein ihre Farbe und werden im Herbst im Blatt gebildet. Sie sorgen wohl dafür, dass durch die Sonnenstrahlung – so etwas gibt es ja durchaus an schönen Tagen auch jetzt noch – den Blättern selbst bei niedrigen Temperaturen nichts anhaben kann. Die Bildung schädlicher freier Radikale wird nämlich verhindert. Das sind aggressive Moleküle, die das Blattgewebe zerstören würden.

Die Anthozyane wirken also wie eine Art Sonnencreme. Sie sorgen dafür, dass die Blätter im Herbst noch möglichst lange durchhalten. In dieser Zeit können sie länger Energie gewinnen und noch Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphat für das kommende Frühjahr einlagern.

Gift gegen die Konkurrenz

Dass Ahornbäume im Herbst rot strahlen, hat freilich noch einen anderen Grund: Sie produzieren auch eine giftige Chemikalie, mit der sie ihr Revier vor Eindringlingen schützen. Die Substanz beeinträchtigt Keimfähigkeit und Wachstum anderer Samen. Das sorgt dafür, dass im kommenden Frühjahr weniger Konkurrenten dem Ahornbaum Nährstoffe und Wasser streitig machen.