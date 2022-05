„Extrem bitter und niederschmetternd": Grönemeyer sagt "Mensch"-Jubiläumskonzerte ab

Hauptinhalt

Am Ende starb auch die Hoffnung. Herbert Grönemeyer musste seine Jubiläumstour "20 Jahre MENSCH" coronabedingt absagen. In einem persönlichen Brief meldete sich der Sänger zu Wort und zeigte sich bestürzt.