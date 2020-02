Heizkosten 2019 leicht gestiegen: Wie kann man sparen, ohne zu frieren?

Mieter können sich schon mal auf höhere Nebenkosten einstellen, Hausbesitzer müssen etwas tiefer in die Tasche greifen: Die Heizkosten sind im letzten Jahr nach zwei Analysen der Vergleichsportale Verivox und Check24 etwas hochgegangen. Die Portale haben in zwei unabhängigen Untersuchungen Wetter- und Energiepreisdaten für das letzte Jahr ausgewertet: Danach mussten Verbraucher zwei bis drei Prozent mehr Heizenergie aufwenden als im Vorjahr.

Bildrechte: Petra Hagendorf

Weil der Januar kalt und schneereich und der Mai kühl war, wurde trotz eher milder Temperaturen am Ende doch mehr geheizt als im Vorjahr. Zudem sind die Gaspreise gestiegen. Damit zahlt beispielsweise ein Vier-Personen-Haushalt mit Gasheizung rund acht Prozent mehr bei den Heizkosten. Das sind aufs Jahr gerechnet etwas mehr als 70 Euro. Wer dagegen in einem Haus mit Öl-Heizung wohnt, muss nicht ganz so hohe Steigerungen verkraften: Öl war kaum teurer als im Vorjahr. Damit zahlt der Musterhaushalt laut den Portalen rund 20 bis 30 Euro mehr. Spätestens von 2021 an müssen Verbraucher laut Check24 noch einmal mit höheren Kosten für die Heizung rechnen: Bei CO2-Preisen von 25 Euro pro Tonne wird ein Musterhaushalt bei einer Gasheizung mit 120 Euro pro Jahr zusätzlich belastet, bei Öl sind es geschätzt 160 Euro. Lasse Schmid, Geschäftsführer von Check24 sagte: