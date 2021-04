Heizen wird teuerer - so kannst du die Kosten im Griff behalten

Für 2020 galt übrigens genau das Gegenteil. Auch wenn wir im letzten Winter von Schnee überrollt wurden und deutlich mehr heizen mussten, dürfte sich das auf der Heizkostenabrechnung kaum bemerkbar machen. Laut Verivox war das Heizen in Deutschland in den letzten Jahren nie so günstig wie 2020. Zum Teil lag das daran, dass 2020 insgesamt das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, so der Deutsche Wetterdienst. Besitzer von Ölheizungen profitierten aber auch von den im Zuge der Coronakrise gesunkenen Rohstoffpreise.