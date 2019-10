Ein Heimatverein verhindert Abwanderung junger Menschen

Wir sind davon weggegangen nur zu sagen 'Kommt, macht mit!', sondern wir haben den Spieß umgedreht und haben gesagt: 'Worauf habt ihr Lust? Was wäre für euch Heimatverein?'. Und so funktioniert es sehr gut.

Ronny Krimm auf der Baustelle des Vereinshauses. Bildrechte: MDR JUMP/Richard Schönjahn

Der Ort im Saalekreis hat nur knapp 300 Einwohner, aber der Verein ist in der gesamten Region bekannt. Die Einwohner und Vereinsmitglieder freuen sich darüber. Einer sagt: "Was er alles auf die Beine gestellt hat, ist herrlich. Sonst wäre der Ort schon gestorben". Was passiert ist, ist das genaue Gegenteil. Auch junge Menschen bleiben im Ort. Es gibt in Mösthinsdorf nicht ein einziges Haus, das leer steht, sagt Ronny Krimm.