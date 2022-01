Heidi Klum: „Ich bin freizügiger als die anderen Eltern!“

Im Song selbst reimt Snoop Dogg einen Anmachspruch auf den nächsten. Trotzdem sei Tom Kaulitz nicht eifersüchtig auf den Rapper geworden. „Ich klebe so an meinem Mann dran, den ganzen Tag lang. Ich glaube, mein Mann weiß, dass ich für keinen anderen Menschen auf der Welt Augen habe als für ihn. Also da muss er sich keine Sorgen machen.“ Allerdings räumte sie ein, in letzter Zeit extrem viel von dem Rap-Superstar gesprochen zu haben. „Wahrscheinlich ist er froh, dass der Song jetzt draußen ist und dass ich jetzt mal aufhöre, so viel von Snoop Dogg zu reden.“, gibt sie lachend zu.

Für Aufregung sorge im Hause Klum eher die Schule. Ihre Kinder würden sich regelmäßig über das ständige Auswendiglernen von Formeln beschweren. „Ich finde sowieso, die müssen echt mal was Neues an den Start bringen in der Schule. Das ist alles so veraltet.“, verriet Klum. „Meine Kinder kommen sogar zu mir hin und sagen: ,Hör mal, was wir hier alles für einen Müll lernen, das braucht kein Mensch. Mom, brauchst du sowas?’ Und ich so: ,Ich verstehe das auch nicht, warum die das so machen. Ich wünschte mir auch, ihr würdet etwas lernen, was ihr wirklich braucht im Leben. Wie ihr die Steuern zum Beispiel macht.’“