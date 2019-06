Was ist der beste Schutz vor Hautkrebs?

Schuld sind die UV-Strahlen der Sonne. Sie können das Erbgut der Hautzellen schädigen. Dazu kommt meist noch eine erbliche Vorbelastung. Weißer Hautkrebs entsteht oft an Hautstellen, die über die Jahre sehr viel Sonne abgekommen haben. Eine hohe Dosis lässt auch das Krebsrisiko ansteigen. Beim schwarzen Hautkrebs ist der Zusammenhang nicht ganz so einfach zu erklären: Krebsexperten sehen einen statistischen Zusammenhang zwischen vielen sehr starken Sonnenbelastungen, etwa bei einem Sonnenbrand und einem erhöhten Krebsrisiko. Offenbar schafft es das körpereigene Immunsystem irgendwann nicht mehr, die Veränderungen an den Hautzellen nicht mehr zu reparieren.

In Deutschland ist die Zahl der Hautkrebserkrankungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Beim weißen Hautkrebs sind die Zahlen um 30 Prozent, beim schwarzen Hautkrebs gar um 50 Prozent in den Jahren 2009 bis 2015 angestiegen. Thüringen und Sachsen-Anhalt gehören laut dem Hautkrebsreport der Techniker Krankenkasse zu den Bundesländern mit den meisten Hautkrebs-Fällen. In Sachsen sind die Zahlen niedriger. Die Macher der Studie und die Krankenkasse sehen mehrere Gründe für den Anstieg: Mehr Reisen in Länder mit viel Sonne, mehr Sport im Freien, mehr Besuche im Solarium.