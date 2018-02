Wintermantel für Fiffi? An Klamotten für Hunde scheiden sich die Geister. Der Deutsche Tierschutzbund meint, ein gesunder Hund werde durch Bekleidung in seiner Bewegungsfreiheit gehindert und sein natürlicher Wärmehaushalt gestört. Tierärztin Claudia Weihrauch sieht das nicht so eng: „Bei Welpen oder Tieren mit sehr kurzem Fell kann ein Mantel sinnvoll sein.“ Gleiches gilt für alte, kranke oder verletzte Hunde Bildrechte: Colourbox