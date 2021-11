Eltern oder Kinder: Wer kümmert sich am Ende um das Haustier?

Eltern wissen, dass die eine ganz wichtige Frage irgendwann kommt: Können nicht wir ein Haustier haben? Einen Hund zum Spielen? Oder einen süßen, kleinen Hamster zum Kuscheln? Die wichtige Bekräftigung kommt dann gleich hinterher: Ich kümmere mich auch ganz bestimmt drum! Mehr als fünf Millionen Haushalte in Deutschland haben sich nach einer aktuellen Umfrage während der Corona-Pandemie ein Tier zugelegt. Tierschützer befürchten aber, dass viele Katzen und Hunde ihr neues Zuhause schon bald wieder verlieren . Um das zu verhindern, können Kinder und Erwachsene vorab ganz genau überlegen, ob sie die Zeit und den Platz für ein Haustier haben.

Ulric Ritzer-Sachs gibt Tipps, worauf Familien achten können. Der Sozialpädagoge arbeitet in der Online-Beratung bei der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung .

Ich habe immer jemand, der auf meiner Seite ist. Jemanden, bei dem es keine schlechte Laune gibt. Egal, ob ich mein Zimmer aufgeräumt habe oder nicht oder ob ich in der Schule gut bin oder eben nicht. Das ist eine schöne Verbindung! Und ich lerne Verantwortung, ich lerne, wie ich ein Tier halte und welche Besonderheiten mein Tier hat.

Weil es dabei immer um ein Lebewesen geht, nehmen sich Familien am besten genug Zeit für die Entscheidung. Dabei können die folgenden Fragen eine Rolle spielen:

Angenommen, ich hole mir einen Hund. Der wird bis zu 15 Jahre alt. Und nach dreieinhalb Jahren hat das Kind aber keine Lust mehr auf den Hund. Was mach ich dann? Ich kann den nicht erschießen oder ins Tierheim geben. Der gehört dann einfach dazu.

Wenn der Hamster nachts im Käfig unterwegs ist und sein Laufrad für den Auslauf nutzt, kann das den Kinderschlaf durchaus stören. Auch die tagaktiven Meerschweinchen sind keine "Kuscheltiere". Die Tiere können schnell falsch angefasst werden. Sie sind dann nicht in der Lage, sich zu wehren und verfallen in eine Art Schockstarre.

Viele Nagetiere und auch Vögel leben in Gruppen zusammen. Das sollten Familien auch beachten und nicht nur ein Tier anschaffen. Tierschützer raten Familien und Kinder mit Haustierwunsch, möglichst zuerst in Tierheimen nachzufragen. Die kümmern sich nicht nur um Hunde und Katzen, sondern auch um Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamster. So finden vielleicht diese Tiere ein Zuhause, bevor neue Tiere gekauft, gezüchtet und importiert werden. Im Tierheim wird vorab auch geprüft, ob Hund oder Katze und neue Besitzer auch zusammenpassen.