Haustier Hund: Der beste und treueste Freund des Menschen

Zehn verrückte Fakten über Hunde Fakt 7 Fakt 7

Hunde richten ihr Geschäft normalerweise in Nord-Süd-Richtung aus. Sie orientieren sich dafür am Erdmagnetfeld. Das kann man übrigens daran sehen, dass sie sich vorher gern um die eigene Achse drehen. Wenn man allerdings in einen Hundehaufen tritt, interessiert einen das in dem Moment wahrscheinlich trotzdem nur wenig.