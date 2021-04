Was du gegen Hetze im Internet tun kannst

Wichtig ist es, Aufzustehen und Courage zu zeigen, so wie im echten Leben. Und das muss nicht zwingend sein, indem man sich in eine Diskussion stürzt.

Bildrechte: imago images/Panthermedia

Dabei sollte es aber natürlich nicht bleiben. Es empfiehlt sich, entsprechende Beiträge in dem sozialen Medium wie Facebook oder Twitter zu melden, Beweisfotos für eventuelle Ermittlungen zu machen und den oder die Personen in dem Netzwerk zu blockieren. Jeder hat die Möglichkeit, zu entscheiden, ob er die Hetze nun strafrechtlich verfolgen lassen will. Prof. Dr. Lars Koch, Professor für Medienwissenschaft an der TU Dresden sagte dazu MDR JUMP: