Besucheransturm im Harz: "Wenn Parkplätze voll sind, kann es Straßensperren geben"

Raus in den Schnee, frische Luft tanken, rodeln und Ski fahren. Das wollten in den letzten Tage viele und sorgten damit für einen Ansturm auf die Winterorte bei uns: Im Thüringer Wald, im Erzgebirge und im Harz. Dort gab es am Wochenende teils kilometerlange Staus, zugeparkte Rettungswege, kein Durchkommen. Die Polizei sprach am Wochenende von "Chaos" im Oberharz.

"Wir hoffen natürlich immer noch auf die Vernunft der Leute!"

In Sachsen-Anhalt rechnet man wegen des Feiertags Heilige Drei Könige am Mittwoch und der verlängerten Ferien weiter mit vielen Besuchern im verschneiten Harz. Der Ort Schierke hat bereits weitgehende Parkverbote erlassen, auch vorsorgliche Straßensperrungen sind im Gespräch. Wir haben mit Carola Schmidt vom Harzer Tourismusverband gesprochen.

MDR JUMP: Frau Schmidt, die Bürgermeister des Oberharzes, der Landkreis Goslar und die Polizei haben beraten, wie man einem möglichen Besucheransturm in den nächsten Tagen begegnen kann. Was ist der neue Plan?

Wir haben im Wesentlichen das kommende Wochenende im Blick. Wir gehen davon aus, dass die Situation am Feiertag nicht so dramatisch ist. Weil der nur in Sachsen-Anhalt als Feiertag ausgewiesen ist. Es wird eine erhöhte Polizeipräsenz geben. Es ist momentan nicht geplant, grundsätzliche Straßensperrungen vorzunehmen, sondern das situationsbedingt zu veranlassen. So dass man gewisse Zufahrtsstraßen vielleicht sperrt, wenn auf den Parkplätzen im Oberharz überhaupt nichts mehr frei ist. Aber es soll eine Besucherlenkung und eine erhöhte Polizeipräsenz vor Ort geben. Und dann soll auch abgeschleppt werden, wenn Fahrzeuge Wege oder Zufahrtsstraßen versperren. Damit es am Ende nicht zu einem Sicherheitsrisiko kommt, wenn man in den Harz fährt und den Winter genießen will.

Also Straßensperrungen sind wirklich die absolute Ausnahme. Und alle anderen Maßnahmen reichen aus, damit es nicht so überfüllt wird?

Das hoffen wir auf jeden Fall. Der Harz ist ein Flächengebiet und das können sie nicht insgesamt absperren. Macht man also irgendwo bestimmte Straßen dicht, wird es an anderen Stellen überquellen. Von daher wollen wir da auch sehr situationsbedingt reagieren. Und wir hoffen natürlich immer noch auf die Vernunft der Leute. Also wir können nur kommunizieren: Jeder sollte sich genau überlegen, ob er in den Harz reisen will und vor allem wohin.

Wie geht es Ihnen damit? Sie sind als Tourismusverband eigentlich dafür zuständig, dass möglichst viele Leute kommen und raten jetzt: Bleibt lieber zu Hause!