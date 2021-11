Harry Potter Reunion: Harry, Hermine und Ron wieder vereint

Harry Potter war mein Zuhause, meine Familie, meine Welt und Hermine ist meine liebste fiktive Figur aller Zeiten! Ich schaue mir jetzt meine Darstellerkollegen an und bin einfach so stolz darauf, was für ein Mensch jeder von ihnen geworden ist. Ich bin stolz, dass wir so nett zueinander waren und uns gegenseitig unterstützt haben.