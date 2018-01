Die Geschichte von Lord Voldemort Harry-Potter-Fanfilm begeistert Millionen

Darum geht's in „Voldemort: Origins of the Heir“ Aus allen Fakten und Andeutungen zu Lord Voldemort, die J. K. Rowling in ihren Harry-Potter-Büchern gemacht hat, haben die Macher des Fanfilms sich eine eigene Geschichte ausgedacht. Ihr Film erzählt ein Stück aus Tom Riddles Leben: Wie er langsam zu Lord Voldemort wird und wie die Erbstücke der Hogwartsgründer in seinen Besitz gelangen, die er als Horkruxe nutzt, um in ihnen einen Teil seiner Seele aufzubewahren.



(In den Harry-Potter-Büchern muss Harry gemeinsam mit seinen Freunden diese Horkruxe finden und vernichten.)