Nach öffentlichem Aufruf: Sie hat ihn gesucht und gefunden

Sie hat ihren magischen Mann gesucht und gefunden. Ihr Auserwählter - Markus - sei leidenschaftlicher Handwerker, der allerdings in der Pflege arbeite. Sie erklärt, dass sie ihn in der geschlossenen Psychiatrie, wo sie sechs Wochen verbringen musste, wiedergefunden habe. Die Zeit in der Psychiatrie beschreibt sie als eine schöne - wegen all der netten Pflegekräfte, Ärzte und Patienten sowie natürlich wegen Markus.