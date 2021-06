Pfand für alte und kaputte Handys: Echter Anreiz für die Rückgabe?

Aus seiner Sicht ist der Wunsch der Befragten nach einem Pfandsystem für Handys als „Weckruf an den Gesetzgeber“ zu verstehen. Die Anfang der 1990er Jahre gegründete Stiftung unterstützt Umweltprojekte . In der Stiftung entscheiden auch Vertreter von Bund und Ländern mit. Die Diskussion um ein Pfand für Handys ist nicht neu. Schon 2012 und 2013 gab es eine Forderung der Grünen, eine Rücknahmegarantie für alte Geräte und zehn Euro Pfand gesetzlich zu verankern. Ende 2020 forderte dann die Bundestagsfraktion der Grünen die große Koalition in Berlin auf, für Handy- und Tabletkäufe 25 Euro Pfand einzuführen. Das Geld sollen Käufer dann zurückbekommen, wenn sie alte Geräte entsorgen. Die aktuelle Umfrage der DBU lässt offen, wie viel Pfand sich die Deutschen für Handys wünschen würden. Danach sei nicht gefragt worden, sagte ein Sprecher der Stiftung auf Anfrage von MDR JUMP:

In den USA und in Großbritannien sind schon seit Jahren Automaten für den Ankauf alter Handys im Einsatz. Diese heißen „ecoATM“. „eco“ steht für „Umwelt“ und als „ATMs“ werden im Englischen Bankautomaten bezeichnet. In die Automaten legen Handybesitzer ihre Geräte, die sie loswerden wollen. Über die IMEI-Nummer oder die Seriennummer des Geräts ermittelt der Automat, welches Handy oder Smartphone abgegeben werden soll. Dann wird abhängig von Alter und Zustand ein Preis vorgeschlagen: Das können ein paar Dollar für alte Geräte sein oder auch mal über 100 Dollar für ein nicht ganz so altes iPhone.

MediaMarkt hat 2019 in einem Pilotversuch die Geräte auch in zehn Elektronikmärkten aufgestellt. Das wurde nach Angaben des Unternehmens so gut angenommen, dass der Pilotversuch 2020 auf 50 Märkte ausgeweitet wurde. Unter anderem stehen die Automaten jetzt auch in MediaMärkten in Dresden, Erfurt, Jena und Leipzig. Dort gibt es für Altgeräte Geschenkkarten für MediaMarkt. Die Daten auf den alten Handys würden gelöscht, die Geräte fachgerecht recycelt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen. ecoATM habe so weltweit schon fünf Millionen Handys „verarbeitet“. Offen bleibt, wie viele Geräte MediaMarkt in Deutschland so zurücknehmen konnte. Das Unternehmen wolle die Automaten in den kommenden Monaten weiter testen, sagte eine Sprecherin MDR JUMP.